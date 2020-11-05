Почеттино может возглавить "Манчестер Юнайтед"

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Почеттино может возглавить "Манчестер Юнайтед"

Маурисио Почеттино может сменить Уле-Гунар Сульшера на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, представители "МЮ" связались с Почеттино, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Сам специалист готов возглавить "красных дьяволов" с декабря 2019 года.

Напомним, вчера 4 ноября, "МЮ" проиграл "Истамбулу" (1:2) в матче 3-го тура группового этапа ЛЧ. Если команда проиграет в следующей игре с "Эвертоном", руководство клуба задумается об увольнении Сульшера.

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