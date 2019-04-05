Почеттино может возглавить "Милан"

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Почеттино может возглавить "Милан"

"Милан" проявляет интерес к главному тренеру "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино, сообщает Corriere della Sera.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает кандидатуру аргентинца в качестве замены нынешнему наставнику Дженнаро Гаттузо, который может быть уволен, если "Милан" не завоюет путевку в Лигу Чемпионов.

Видеть Почеттинно в "Милане" хочет генеральный директор клуба Иван Газидис, который ранее работал в "Арсенале".

Впрочем, переманить аргентинского специалиста будет непросто, так как отступные в его контракте составляют более 50 миллионов евро.

Не пропустите: Гаттузо грозит увольнение из "Милана". | http://soccernews.ru

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