Почеттино может возглавить "Милан"
"Милан" проявляет интерес к главному тренеру "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино, сообщает Corriere della Sera.
По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает кандидатуру аргентинца в качестве замены нынешнему наставнику Дженнаро Гаттузо, который может быть уволен, если "Милан" не завоюет путевку в Лигу Чемпионов.
Видеть Почеттинно в "Милане" хочет генеральный директор клуба Иван Газидис, который ранее работал в "Арсенале".
Впрочем, переманить аргентинского специалиста будет непросто, так как отступные в его контракте составляют более 50 миллионов евро.
Не пропустите: Гаттузо грозит увольнение из "Милана". | http://soccernews.ru
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|Команда
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|32
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|3
|Тоттенхэм
|32
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|4
|Арсенал Лондон
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|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Вулверхэмптон
|32
|47
|8
|Уотфорд
|32
|46
|9
|Лестер Сити
|32
|44
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
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|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|32
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|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|16
|Саутгемптон
|31
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|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
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|Фулхэм
|33
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|20
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|14