Почеттино может возглавить "Реал"

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Почеттино может возглавить "Реал"
Мадридский "Реал" проявляет интерес к бывшему главному тренеру "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривает вариант с назначением аргентинского специалиста летом 2020 года. На посту наставника "Реала" Почеттино может сменить Зинедина Зидана.

Ранее сообщалось, что Почеттино также входит в сферу интересов "Баварии".

После 13 туров "Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Также мадридцы занимают второе место в группе А Лиги Чемпионов.

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