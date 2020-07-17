Почеттино может возглавить топ-клуб Италии

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Почеттино может возглавить топ-клуб Италии

Маурисио Почеттино может возглавить один из итальянских топ-клубов. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, специалистом интересуется "Ювентус", "Интер" и "Милан".

Сам тренер хотел бы вернуться в АПЛ, где он работал с 2013 по 2019 год.

Последней командой, которой руководил Почеттино, был "Тоттенхэм". На посту наставника "шпор" аргентинца сменил Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что тренером интересуется "Ньюкасл".

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