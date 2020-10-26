Почеттино может возглавить "Зенит"

Теги зенит санкт-петербургмаурисио почеттино

Почеттино может возглавить "Зенит"

Новым главным тренером петербургского "Зенита" может стать Маурисио Почеттино, сообщает "Чемпионат".

По сведениям издания, российский клуб ведет переговоры с аргентинским специалистом и готов платить ему 6,5 миллионов евро в год. На посту наставника питерцев Почеттино может сменить нынешнего тренера Сергея Семака.

В настоящее время 48-летний Почеттино является безработным. Ранее он тренировал "Тоттенхэм", "Саутгемптон" и "Эспаньол". Сообщалось, что аргентинцем интересуется мадридский "Реал", но позиции нынешнего тренера королевского клуба Зинедина Зидана укрепились после победы команды над "Барселоной" (3:1) в матче 7-го тура чемпионата Испании.

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