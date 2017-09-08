Почеттино: "Мы абсолютно уверены в Орье"

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Почеттино: "Мы абсолютно уверены в Орье"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, как будет прививать дисциплину новичку команды Сержу Орье.

"Я сказал ему: "Я тебя убью". Если что-то пойдет не так, я ударю его головой (смеется). Мы абсолютно уверены в Орье. Если же что-то случится в будущем - тогда будем принимать меры. Тем не менее, я верю в него, а Сержу необходимо, чтобы ему доверяли" - приводит слова Почеттино football.london.

Напомним, что Орье перебрался в "Тоттенхэм" из ПСЖ за 25 миллионов евро.

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