Почеттино: "Мы хотим сыграть против "Ливерпуля" так же, как в игре с "Реалом"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал предстоящую игру против "Ливерпуля".

"Мы хотим сыграть против "Ливерпуля" так же, как в игре с "Реалом". Для нас каждый матч важен. "Ливерпуль" - отличная команда с хорошим тренером. Уверен, что предстоящая встреча будет очень сложной, но мы настраиваемся на победу" - приводит слова Почеттино Sky Sports.

Поединок между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" состоится 22 октября в 18:00.

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