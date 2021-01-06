Почеттино: "Мы найдем Неймару оптимальную позицию"
Новый тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о Неймаре.
"Когда Неймар вернется к тренировкам, мы найдем ему оптимальную позицию, чтобы он проявил себя наилучшим образом. Я не люблю разговаривать о схемах. Мы будем работать над игрой, над зрелищностью - чтобы все футболисты, не только Неймар, проявили себя наилучшим образом.
Все футболисты ПСЖ - лидеры. Лидерские качества можно выражать по-разному. Чем больше лидеров будет в команде, не важно, в раздевалке или на поле, тем будет лучше для клуба", - приводит слова Почеттино L’Équipe.
В этом сезоне Неймар провел 12 игр, в которых отметился 9 голами и тремя ассистами.
Читайте также: Почеттино рассказал о целях на сезон для ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Стало известно, на каких условиях "Барселона" отпустит Аленью в "Хетафе"
-
"Реал" сомневается, что "Тоттенхэм" выкупит Бэйла
-
"Атлетико" нацелился на Муссу Дембеле
-
Романцев назвал тренера, который может сменить Тедеско в "Спартаке"
-
Вальверде отказался возвращаться в "Атлетик"
-
Экс-тренер "Локомотива" возглавил "Бэйцзин Гоань"
-
"Ювентус" может досрочно прервать аренду Пеллегрини
-
ПСЖ предложил Неймару и Мбаппе новые контракты
-
Владелец "Валенсии" решил не увольнять тренера
-
"Аякс" не собирается возвращать Эриксена
-
Почеттино: "Мы найдем Неймару оптимальную позицию"
-
Кассано раскритиковал Дибалу
-
Лактионов станет новым тренером "Риги"
-
Куман сделал заявление о будущем Аленьи
-
"Арсенал" уверен, что "Атлетико" намеренно снижает стоимость Торрейры
-
Куман: "Луис Суарес? У нас есть свои нападающие"
-
Моуринью повторил достижение Аткинсона и Сондерса
-
Transfermarkt снова понизил стоимость Месси
-
Главные новости дня: 5 января
-
Романцев перечислил причины неудач российских клубов в еврокубках
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13