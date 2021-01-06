Почеттино: "Мы найдем Неймару оптимальную позицию"

Новый тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о Неймаре.

"Когда Неймар вернется к тренировкам, мы найдем ему оптимальную позицию, чтобы он проявил себя наилучшим образом. Я не люблю разговаривать о схемах. Мы будем работать над игрой, над зрелищностью - чтобы все футболисты, не только Неймар, проявили себя наилучшим образом.

Все футболисты ПСЖ - лидеры. Лидерские качества можно выражать по-разному. Чем больше лидеров будет в команде, не важно, в раздевалке или на поле, тем будет лучше для клуба", - приводит слова Почеттино L’Équipe.

В этом сезоне Неймар провел 12 игр, в которых отметился 9 голами и тремя ассистами.

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