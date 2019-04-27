Почеттино: "Мы очень надеемся, что Кейн успеет прийти в себя к финалу Лиги чемпионов"

Теги тоттенхэмхарри кейнаяксмаурисио почеттино

Почеттино: "Мы очень надеемся, что Кейн успеет прийти в себя к финалу Лиги чемпионов"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, как чувствует себя нападающий команды Харри Кейн. Об этом сообщает Sky Sports.

Тренер отметил, что велика вероятность того, что футболист успеет восстановится к полуфинальному матчу Лиги чемпионов с "Аяксом". 

"Мы очень надеемся, что Кейн успеет прийти в себя к финалу Лиги чемпионов. С ним все хорошо, однако точный ответ о его выступлениях я дать не могу. Возможно, он вернется в строй до финала. Интуиция мне подсказывает, что он успеет восстановится", - сказал Почеттино.

Напомним, что Кейн получил травму связки голеностопа в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити" (1:0).

В нынешнем сезоне 25-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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