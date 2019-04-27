Почеттино: "Мы очень надеемся, что Кейн успеет прийти в себя к финалу Лиги чемпионов"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, как чувствует себя нападающий команды Харри Кейн. Об этом сообщает Sky Sports.
Тренер отметил, что велика вероятность того, что футболист успеет восстановится к полуфинальному матчу Лиги чемпионов с "Аяксом".
"Мы очень надеемся, что Кейн успеет прийти в себя к финалу Лиги чемпионов. С ним все хорошо, однако точный ответ о его выступлениях я дать не могу. Возможно, он вернется в строй до финала. Интуиция мне подсказывает, что он успеет восстановится", - сказал Почеттино.
Напомним, что Кейн получил травму связки голеностопа в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити" (1:0).
В нынешнем сезоне 25-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|36
|91
|2
|Манчестер Сити
|35
|89
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|35
|64
|7
|Вулверхэмптон
|35
|51
|8
|Уотфорд
|35
|50
|9
|Эвертон
|35
|49
|10
|Лестер Сити
|35
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
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|Хаддерсфилд Таун
|36
|14