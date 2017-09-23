Почеттино: "Мы сражались и показали хороший футбол"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино высказался о матче с "Вест Хэмом" (3:2).

"Мы сражались и показали хороший футбол. Заслужили эту победу. После того, как остались в меньшинстве, соперник начал грузить мяч в нашу штрафную, но мы выстояли. Эта победа больше, чем просто три очка, футболисты "Тоттенхэма" боролись за свою гордость и за болельщиков" - приводит слова Почеттино ВВС.

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