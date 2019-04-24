Почеттино: "Мы верили, что можем победить "Брайтон" и не сдавались"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал победу своей команды в перенесенном матче 33-го тура чемпионата Англии с "Брайтоном" (1:0).
"Это был сложный матч, но мы были готовы к этому. "Брайтон" оказался очень смелым соперником. Но мы верили, что можем победить его и не сдавались. Мы боролись и искали возможность для гола. В итоге мы набрали три важнейших очка.
Два невероятных матча с "Манчестер Сити" показали, что мы способны прикладывать фантастические усилия для достижения результата. Я невероятно горжусь своими парнями", - цитирует Почеттино BBC.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Уотфорд
|35
|50
|8
|Эвертон
|35
|49
|9
|Лестер Сити
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14