Почеттино: "Мы верили, что можем победить "Брайтон" и не сдавались"



Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал победу своей команды в перенесенном матче 33-го тура чемпионата Англии с "Брайтоном" (1:0).

"Это был сложный матч, но мы были готовы к этому. "Брайтон" оказался очень смелым соперником. Но мы верили, что можем победить его и не сдавались. Мы боролись и искали возможность для гола. В итоге мы набрали три важнейших очка.

Два невероятных матча с "Манчестер Сити" показали, что мы способны прикладывать фантастические усилия для достижения результата. Я невероятно горжусь своими парнями", - цитирует Почеттино BBC.

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