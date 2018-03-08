Почеттино: "Мы заслуживали большего в противостоянии с "Ювентусом"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино дал комментарии после вылета своей команды из Лиги Чемпионов по итогам противостояния с "Ювентусом".
"В обоих матчах мы заслуживали большего. Я горжусь той игрой, которую мы продемонстрировали. Менее чем за три минуты мы пропустили два гола, совершив две грубых ошибки, вот почему мы вылетели. Конечно, мы расстроены, но это часть процесса роста. Продолжим двигаться вперёд. "Ювентус" только два-три раза приблизился к нашим воротам, но они обладают классом, поэтому и забивают, если соперник ошибается" - приводит слова Почеттино BBC.
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