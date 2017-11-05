Почеттино: "На данный момент мои мысли на 100 процентов связаны с "Тоттенхэмом"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о возможном его уходе в "Реал".

"Тоттенхэм" - самый важный и самый лучший клуб в мире. Я должен чувствовать именно так, и эти эмоции реальны, они не могут быть фальшивыми. Если ты не веришь в команду, то тебе придётся очень сложно.

На данный момент мои мысли на 100 процентов связаны с "Тоттенхэмом", и сейчас я не собираюсь менять свой пост ни на какой другой в мире. Я очень сильно вовлечён в этот процесс и сконцентрирован на нём. Клуб заслуживает, чтобы в нём работали люди, которые думают только о нём" - приводит слова Почеттино FourFourTwo.

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