Почеттино: "На данный момент мои мысли на 100 процентов связаны с "Тоттенхэмом"

Теги тоттенхэммаурисио почеттинореал мадрид

Почеттино: "На данный момент мои мысли на 100 процентов связаны с "Тоттенхэмом"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о возможном его уходе в "Реал".

"Тоттенхэм" - самый важный и самый лучший клуб в мире. Я должен чувствовать именно так, и эти эмоции реальны, они не могут быть фальшивыми. Если ты не веришь в команду, то тебе придётся очень сложно.

На данный момент мои мысли на 100 процентов связаны с "Тоттенхэмом", и сейчас я не собираюсь менять свой пост ни на какой другой в мире. Я очень сильно вовлечён в этот процесс и сконцентрирован на нём. Клуб заслуживает, чтобы в нём работали люди, которые думают только о нём" - приводит слова Почеттино FourFourTwo.

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2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 10 19
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 10 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Вест Бромвич Альбион 11 10
16 Борнмут 11 10
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