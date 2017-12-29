Почеттино: "На данный момент невозможно установить ценник на Кейна"

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Почеттино: "На данный момент невозможно установить ценник на Кейна"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино в очередной раз похвалил форварда Харри Кейна.

"Мы хотим, чтобы он остался в "Тоттенхэме". Мы можем говорить о многих вещах, но на данный момент невозможно установить ценник на Кейна" - приводит слова Почеттино Goal.com.

Напомним, что Кейн стал лучшим бомбардиром топ-5 лиг в 2017 году.

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