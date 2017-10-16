Почеттино: "На "Сантьяго Бернабеу" чувствуешь реальность футбола"

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Почеттино: "На "Сантьяго Бернабеу" чувствуешь реальность футбола"

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино высказался в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Реала".

"В прошлом году жеребьёвка для нас была полегче, чем в этом, но мы заняли третье место. В этом розыгрыше мы посмотрели на состав группы и решили, что будем просто играть в футбол и получать удовольствие. Именно это мы и делаем. Играть на "Сантьяго Бернабеу" против "Реала" в Лиге Чемпионов - это всегда событие. Английские футболисты с детства мечтают приехать сюда и сыграть, для них это крещение. Это чувствуется, когда играешь здесь. Ты чувствуешь реальность футбола" - цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Реал" - "Тоттенхэм" состоится во вторник в 21:45 по московскому времени.

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