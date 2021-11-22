Почеттино начал переговоры с "Манчестер Юнайтед"

1 Теги манчестер юнайтедпсжмаурисио почеттино

Почеттино начал переговоры с "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино готов возглавить "Манчестер Юнайтед", сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, представители аргентинского специалиста уже начали переговоры с руководством английского клуба. Почеттино хочет вернуться в Великобританию, так как его семья живет в Лондоне. К тому же, у наставника есть проблемы во взаимоотношениях со звездами французского клуба.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" остался без главного тренера после отставки Уле-Гуннара Сульшера.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Как известно , Роналду при помощи хорошего тренера творит чудеса. Не исключаю такой вариант. Наличие проблем между Почеттино и картоном в попытках заставить последнего дисциплинированно отрабатывать в обороне и соблюдать диету , естественно , не оказывает позитивное действие на результаты команды. А Криш живёт так всю жизнь и это принесло ему колоссальный успех. Остаётся шейхам кусать локти , оставшись наедине с капризной аргентинской шваброй. GGMU!

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