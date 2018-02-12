Почеттино: "Надеюсь, Дибала восстановится к матчу с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино надеется, что нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала успеет восстановиться после травмы задней поверхности бедра к первому матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов между "шпорами" и "бьянконери".

"Рассчитываю, что Дибала успеет восстановиться. Надеюсь, что так и будет, ведь всегда приятно играть против лучших в мире. Считаю Дибалу таковым, поскольку у него особенный талант. И пусть он способен доставить нам проблем, было бы замечательно увидеть его на поле" - цитирует Почеттино Football Italia.

Напомним, что матч "Ювентус" – "Тоттенхэм" состоится во вторник, 13 февраля, в 22:45 по московскому времени.

Не пропустите: Льоренте хочет вернуться в "Ювентус". | http://soccernews.ru