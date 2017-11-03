Почеттино намекнул на переход в "Реал"?

На фоне слухов о возможном переходе главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино в "Реал" аргентинский специалист признался в симпатии к президенту королевского клуба Флорентино Пересу.

"Я безмерно уважаю Флорентино. Буду рад, если наши чувства взаимны. Он всегда относится ко мне по-дружески" - цитирует Почеттино Daily Mail.

Стоит отметить, что "Реал" неудачно стартовал в этом сезоне, поэтому, по данным СМИ, руководство "сливочных" начало искать варианты на замену Зинедину Зидану. | http://soccernews.ru