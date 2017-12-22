Почеттино: "Наша цель - победить в субботу"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал предстоящую игру против "Бернли".

"Наша цель - победить в субботу. Это будет сложно. "Бернли" - очень неудобный соперник, особенно дома, но нам очень важны эти три очка. Мы помним ту ничью на "Уэмбли". Мы доминировали всю игру, но в итоге сыграли вничью. Нас ждет серьезная битва" - приводят слова Почеттино английские СМИ.

Матч между "Бернли" и "Тоттенхэмом" состоится 23 декабря в 20:30 по московскому времени.

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