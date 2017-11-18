Почеттино: "Наша главная цель - победа в Премьер-Лиге"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, в преддверии матча с "Арсеналом", рассказал о целях команды на сезон.

"Для нас это важный матч, дерби, не просто возможность набрать 3 очка. Для нас важно показывать хорошие результаты и на длительной дистанции, прибавлять с каждой игрой, с каждым сезоном, чтобы говорить, что нам по силам выиграть не только кубки, но и АПЛ с Лигой Чемпионов.

Если выиграем Кубок Англии или Кубок Английской Лиги - хорошо, но наша главная цель - победа в Премьер-Лиге, мы хотим быть в той позиции, когда нас будут рассматривать в качестве претендентов на победу в Лиге Чемпионов. Именно эти трофеи являются настоящими трофеями" - приводит слова Почеттино Ibtimes.

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