Почеттино: "Наша главная цель - победа в Премьер-Лиге"

Теги тоттенхэммаурисио почеттино

Почеттино: "Наша главная цель - победа в Премьер-Лиге"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, в преддверии матча с "Арсеналом", рассказал о целях команды на сезон.

"Для нас это важный матч, дерби, не просто возможность набрать 3 очка. Для нас важно показывать хорошие результаты и на длительной дистанции, прибавлять с каждой игрой, с каждым сезоном, чтобы говорить, что нам по силам выиграть не только кубки, но и АПЛ с Лигой Чемпионов.

Если выиграем Кубок Англии или Кубок Английской Лиги - хорошо, но наша главная цель - победа в Премьер-Лиге, мы хотим быть в той позиции, когда нас будут рассматривать в качестве претендентов на победу в Лиге Чемпионов. Именно эти трофеи являются настоящими трофеями" - приводит слова Почеттино Ibtimes.

Читайте также: Дерби северного Лондона: "Арсенал" принимает "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
Полная таблица

топ-5 тегов