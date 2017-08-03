Почеттино: "Настал момент обновить команду"

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Почеттино: "Настал момент обновить команду"

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал о необходимости покупки новых футболистов, чтобы команда оставалась конкурентоспособной.

"Топ-клубы АПЛ стараются прибавить за счёт приглашения новичков, подстёгивая тем самым своих звёзд. Мы должны делать то же самое. Мы считаем Алли, Кейна, Эриксена, Дайера и Алдервейрелда действительно хорошими футболистами. Они хотят побеждать, но, чтобы прогрессировать с каждым сезоном, им нужно испытывать давление. Когда нет конкуренции - снижается мотивация, и это естественно. В связи с этим становится труднее побеждать. Пожалуй, настал момент обновить команду. Это обязательно случится. Но проблема в том, что в борьбе за игроков мы не можем соперничать с "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Мы должны идти другим, более трудным путём" - цитирует Почеттино Sky Sports.

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