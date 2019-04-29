Почеттино назвал фаворита в Лиге чемпионов

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, что думает о ближайших матчах Лиги чемпионов и о шансах его команды стать победителем. Об этом информирует Goal.

Напомним, завтра, 30 апреля, "шопоры" встретятся с "Аяксом" в рамках первой игры полуфинала Лиги чемпионов.

"Если судить по тому, что происходила в 1/4 финала, - в этом турнире нет фаворитов. По моему мнению фаворит тот, за кого играет Лионель Месси, то есть "Барселона", - сказал специалист.

"Барселона" в полуфинале сразится с "Ливерпулем" 1 и 9 мая.

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