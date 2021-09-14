Почеттино назвал фаворитов Лиги чемпионов

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Почеттино назвал фаворитов Лиги чемпионовФото: инстаграм Почеттино/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино назвал фаворитов Лиги чемпионов и высказался перед матчем с "Брюгге" в первом туре группового этапа турнира.

"Я еще не решил, кто выйдет в старте. Посмотрим после тренировки, еще есть некоторые сомнения.

Фавориты – "Челси" и мы, учитывая, какие игроки собрались в нашем составе. Нам кажется, что мы с "Челси" – лучшие команды. Но "Челси" будет защищать титул. Назвал бы их, если бы нужно было выбрать одну команду. Они стали сильнее, подписав хороших игроков. В это трансферное окно они потратили больше, чем мы.

Мы подписали большое количество игроков этим летом, но мы должны использовать это и стать отличной командой. Это удалось "Челси" в прошлом году", – сказал Почеттино.

Напомним, что завтра, 15 сентября ПСЖ на выезде сыграет с "Брюгге". Начало встречи запланировано на 22:00 (мск).

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