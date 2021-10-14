Почеттино назвал главного фаворита Лиги Чемпионов

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Почеттино назвал главного фаворита Лиги Чемпионов

Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино заявил, что лондонский "Челси" является главным фаворитом Лиги чемпионов.

"Победа в Лиге чемпионов должна быть мечтой для ПСЖ, а не обязанностью. Футболисты не могут играть по требованию, они должны играть благодаря желанию и мечте. Фаворитом я бы назвал "Челси", так как они выиграли Лигу чемпионов в прошлом сезоне. А ПСЖ является их конкурентом. "Челси", возможно, потратил больше денег, чем мы", - приводит слова Почеттино Marca.

Напомним, что ПСЖ в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с "Брюгге" (1:1), а во 2-м - победил "Манчестер Сити" (2:0).

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