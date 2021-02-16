Почеттино назвал главную цель ПСЖ

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Почеттино назвал главную цель ПСЖГлавный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино дал интервью официальному сайту УФА, в котором назвал главную цель для клуба на сезон.

"Сегодня нам предстоит сыграть с "Барселной" в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Это особенный матч, учитывая что я нахожусь здесь около сорока дней. Уверен, что этот матч очень важен для команды. Победа в Лиге Чемпионов – основная цель клуба.

Мы готовы к матчу, по этому поводу я не переживаю.  Насчет этого я спокоен. Да, важные игроки пропустят матч, но случившегося не изменить. Команда уже не та, что раньше, и я пытаюсь построить здесь что-то новое.

У нас фантастическая атмосфера и единство. Мои футболисты хотят что-то сделать ради клуба и его истории. Мы хотим  чтобы у ПСЖ был свой характер", – заявил Почеттино.

Напомним, "Барселона" и ПСЖ сыграют сегодня, 16 февраля. Начало матча – в 23:00 по московскому времени.

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