Почеттино назвал характер травмы Неймара

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Почеттино назвал характер травмы Неймара

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о повреждении форварда своей команды Неймара.

"Пока сложно сказать, что с ним произошло. Нужно пообщаться с медиками. Похоже, у него что-то с приводящими мышцами", - цитирует Почеттино MadeInFoot.

Ранее сообщалось, что в матче Кубка Франции против "Кана" звёздный бразилец травмировал приводящую мышцу бедра и выбыл на неопределённый срок.

В текущем сезоне 29-летний Неймар сыграл за ПСЖ 17 матчей, забил 13 голов и сделал 5 ассистов.

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