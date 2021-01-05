Почеттино назвал имя капитана ПСЖ

Новый главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино заявил, что не планирует менять капитана в команде.

"Маркиньос, как и прежде, будет исполнять функции капитана. Пока не вижу смысла говорить о будущем. Наша цель - победы", — цитирует Покеттино L'Equipe.