Почеттино назвал имя капитана ПСЖ

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Почеттино назвал имя капитана ПСЖНовый главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино заявил, что не планирует менять капитана в команде.

"Маркиньос, как и прежде, будет исполнять функции капитана. Пока не вижу смысла говорить о будущем. Наша цель - победы", — цитирует Покеттино L'Equipe.

Почеттино официально стал главным тренером ПСЖ 2 января 2021 года.

В сезоне 2020/2021 клуб провел 17 матчей и занимает 3 место в турнирной таблице Лиги 1. 

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