Почеттино назвал клубы, которые предлагали ему пост главного тренера
Известный аргентинский тренер Маурисио Почеттино признался, что у него было не так много предложений, как писали в прессе.
"Не было ни ПСЖ, ни "Ювентуса", ни "Интера". Ко мне обращались только из "Бенфики" и "Монако", - цитирует 48-летнего специалиста Marca.
Напомним, что Почеттино остаётся без работы с ноября 2019 года, когда его уволили из лондонского "Тоттенхэма".
"Бенфику" и "Монако" прошлым летом возглавили Жорже Жезуш и Нико Ковач соответственно.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14