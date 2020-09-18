Почеттино назвал клубы, которые предлагали ему пост главного тренера

Известный аргентинский тренер Маурисио Почеттино признался, что у него было не так много предложений, как писали в прессе.

"Не было ни ПСЖ, ни "Ювентуса", ни "Интера". Ко мне обращались только из "Бенфики" и "Монако", - цитирует 48-летнего специалиста Marca.

Напомним, что Почеттино остаётся без работы с ноября 2019 года, когда его уволили из лондонского "Тоттенхэма".

"Бенфику" и "Монако" прошлым летом возглавили Жорже Жезуш и Нико Ковач соответственно.

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