Почеттино назвал команду, которую мечтает тренировать

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Почеттино назвал команду, которую мечтает тренировать

Известный аргентинский тренер Маурисио Почеттино признался, что очень хочет возглавить мадридский "Реал".

"Не знаю, удастся ли когда-либо возглавить "Реал", но это моя мечта. Это если не лучший, то один из лучших клубов мира. В этом плане я такой же, как все. Тренировать "Реал" мечтает каждый", - приводит слова Почеттино Marca.

Напомним, что "Реал" рассматривал кандидатуру аргентинца, когда тот ещё работал в лондонском "Тоттенхэме".

Сейчас "сливочных" возглавляет Зинедин Зидан, а Почеттино пока остаётся без клуба.

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