Почеттино назвал лучшего футболиста в мире
Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино заявил, что аргентинский нападающий команды Лионель Месси является лучшим футболистом в мире.
"Месси является лучшим игроком в мире и в этом нет сомнений. Он принесет ПСЖ и фанатам много радости. Но его адаптация затянулась из-за травм, а также из-за сборной Аргентины, куда его вызывали каждый месяц. Лео никогда не играл в другом клубе, кроме "Барселоны". А ведь после перехода в другой клуб нужно привыкнуть к новому месту. Из-за этого на возвращение Месси к лучшей форме ушло время", – приводит слова Почеттино El País.
В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Месси не жалеет о переходе в ПСЖ. | http://soccernews.ru
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|Страсбур
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|Анжер
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|Бордо
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|Нант
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