Почеттино назвал лучшего тренера мира

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Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал, кого он считает лучшим тренером в мире.

"Я рад сыграть против Пепа, потому что считаю его лучшим тренером мира. Матчи с его командами помогают стать лучше. Сегодняшний "Манчестер Сити" полностью создал он", - приводит слова Почеттино Cadena SER.

Напомним, что ПСЖ и "Манчестер Сити" сразятся в 1/2 финала текущего розыгрыша Лиги Чемпионов. Первый матч состоится 28 апреля во Франции, а ответный - 4 мая в Англии.

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