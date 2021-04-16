Почеттино назвал лучшего тренера мира

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Почеттино назвал лучшего тренера мира

Фото Sky Sports

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал, кого он считает лучшим тренером в мире.

"Я рад сыграть против Пепа, потому что считаю его лучшим тренером мира. Матчи с его командами помогают стать лучше. Сегодняшний "Манчестер Сити" полностью создал он", - приводит слова Почеттино Cadena SER.

Напомним, что ПСЖ и "Манчестер Сити" сразятся в 1/2 финала текущего розыгрыша Лиги Чемпионов. Первый матч состоится 28 апреля во Франции, а ответный - 4 мая в Англии.

Не пропустите: Почеттино высказался о возможном переходе Мбаппе в "Реал". | http://soccernews.ru
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