Наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал лучшего тренера в истории футбола.

"Я не скрываю своё восхищение сэром Алексом Фергюсоном. Он один из тех людей, которыми я вдохновляюсь больше всего. Мы поддерживаем хорошие отношения друг с другом. Я считаю Фергюсона лучшим тренером в истории футбола. Он - живая футбольная энциклопедия" - приводит слова Почеттино Sky Sports.

Напомним, что 77-летний Фергюсон возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год и выиграл с командой 38 трофеев.

Также стоит отметить, что в воскресенье, 13 января, "Тоттенхэм" примет "красных дьяволов" в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги.

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