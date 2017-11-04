Почеттино назвал лучшую европейскую команду на сегодняшний день

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, какую команду он считает сильнейшей в Европе на сегодняшний день.

"Манчестер Сити" хорошо выступает в АПЛ и Лиге Чемпионов. Команда показывает невероятную игру. Их задачей будет играть на подобном уровне весь сезон без спадов. Прямо сейчас они лучшая команда в Европе" - цитирует Почеттино Goal.com.

Отметим, что "Манчестер Сити" лидирует в АПЛ, опережая ближайшего преследователя в лице "Манчестер Юнайтед" на 5 очков. Кроме того, "горожане" идут без потерь в Лиге Чемпионов.

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