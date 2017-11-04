Почеттино назвал лучшую европейскую команду на сегодняшний день

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Почеттино назвал лучшую европейскую команду на сегодняшний день

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, какую команду он считает сильнейшей в Европе на сегодняшний день.

"Манчестер Сити" хорошо выступает в АПЛ и Лиге Чемпионов. Команда показывает невероятную игру. Их задачей будет играть на подобном уровне весь сезон без спадов. Прямо сейчас они лучшая команда в Европе" - цитирует Почеттино Goal.com.

Отметим, что "Манчестер Сити" лидирует в АПЛ, опережая ближайшего преследователя в лице "Манчестер Юнайтед" на 5 очков. Кроме того, "горожане" идут без потерь в Лиге Чемпионов.  

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 10 28
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 10 20
4 Челси 10 19
5 Арсенал Лондон 10 19
6 Ливерпуль 10 16
7 Уотфорд 10 15
8 Ньюкасл Юнайтед 9 14
9 Саутгемптон 10 13
10 Бернли 9 13
11 Лестер Сити 10 12
12 Брайтон & Хоув Альбион 10 12
13 Хаддерсфилд Таун 10 12
14 Сток Сити 10 11
15 Вест Бромвич Альбион 10 10
16 Вест Хэм Юнайтед 10 9
17 Суонси Сити 10 8
18 Эвертон 10 8
19 Борнмут 10 7
20 Кристал Пэлас 10 4
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