Почеттино назвал Месси лучшим в мире после двух голевых действий в матче с "Лиллем"

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Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино отметил игру форварда Лионеля Месси в воскресном матче против "Лилля".

34-летний аргентинец забил гол и сделал ассист, что помогло его команде разгромить соперника со счётом 5:1.

"Не сомневался, что Месси является лучшим футболистом в мире. Ему просто потребовалось время на адаптацию и восстановление своей лучшей формы после перенесённого коронавируса. Важно, чтобы Лео и дальше был таким целеустремлённым", - приводит слова Почеттино Goal.com.

В текущем сезоне Месси сыграл за ПСЖ 19 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов.

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