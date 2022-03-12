Почеттино назвал причину поражения ПСЖ от "Реала"

Фото: инстаграм Маурисио Почеттино\Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино объяснил, почему парижский клуб проиграл "Реалу" (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я чувствую себя не очень хорошо. Мы провели работу над ошибками. ПСЖ отлично сыграл дома и был хорош на протяжении 60 минут в Мадриде. Теперь я очень зол, мне сложно спать по ночам. Я не понимаю, почему арбитр не зафиксировал фол на Доннарумме. Все провалилось. Мы не знали, как бороться с трудностями", - приводит слова Почеттино RMC Sport.

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