Почеттино назвал причину позора ПСЖ в матче с "Монако"
Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением о разгромном поражении своей команды в матче 29-го тура чемпионата Франции с "Монако" (0:3).
"Это сильное разочарование. Так начинать матч просто недопустимо. Первый тайм повлиял на итоговый результат. Футболистам ПСЖ необходимо забыть о неудаче в Лиге чемпионов и двигаться дальше. Нам может помочь изменить настроение пауза на матчи сборных. Виноваты и игроки, и тренеры, но мы должны вернуться на победный путь и идти к чемпионству", - приводит слова Почеттино Maxifoot.
ПСЖ, набрав в 29 турах 65 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13