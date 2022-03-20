Почеттино назвал причину позора ПСЖ в матче с "Монако"

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Почеттино назвал причину позора ПСЖ в матче с "Монако"

Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением о разгромном поражении своей команды в матче 29-го тура чемпионата Франции с "Монако" (0:3).

"Это сильное разочарование. Так начинать матч просто недопустимо. Первый тайм повлиял на итоговый результат. Футболистам ПСЖ необходимо забыть о неудаче в Лиге чемпионов и двигаться дальше. Нам может помочь изменить настроение пауза на матчи сборных. Виноваты и игроки, и тренеры, но мы должны вернуться на победный путь и идти к чемпионству", - приводит слова Почеттино Maxifoot.

ПСЖ, набрав в 29 турах 65 очков, лидирует в турнирной таблице Лиги 1.

Не пропустите: Мбаппе высказался о поражении ПСЖ от "Монако". | http://soccernews.ru
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