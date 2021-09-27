Почеттино назвал причину проблем Месси в ПСЖ
Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением об аргентинском нападающем парижан Лионеле Месси.
"Месси является лучшим игроком в мире. Но нужно понимать, что он тоже является человеком, поэтому ему нужно время на адаптацию. Месси нужно почувствовать себя как дома. Пока он только знакомится с новыми партнерами по команде. Лео намерен выиграть большие трофеи с клубом", - приводит слова Почеттино BBC.
В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Гвардиола высказался о возможном участии Месси в матче с "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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|Команда
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|28
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|Ницца
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|Реймс
|28
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|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
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|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13