Почеттино назвал причину проблем Месси в ПСЖ

Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением об аргентинском нападающем парижан Лионеле Месси.

"Месси является лучшим игроком в мире. Но нужно понимать, что он тоже является человеком, поэтому ему нужно время на адаптацию. Месси нужно почувствовать себя как дома. Пока он только знакомится с новыми партнерами по команде. Лео намерен выиграть большие трофеи с клубом", - приводит слова Почеттино BBC.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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