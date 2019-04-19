Почеттино назвал самый счастливый момент в тренерской карьере

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, какой момент он считает самым счастливым в своей тренерской карьере.

У аргентинского специалиста спросили, относит ли он к таковым ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" (3:4), по итогам которого "шпоры" пробились в полуфинал турнира.

"Моя самая большая радость на тренерском поприще была с "Эспаньолом", когда мы спаслись от вылета в Альмерии. Это был мой первый сезон работы тренером. Тот момент остаётся самым счастливым в моей карьере. Мы плакали из-за того, что понимали, насколько это важно для "Эспаньола" и болельщиков. Это была самая лучшая и захватывающая радость", - приводит слова Почеттино Mundo Deportivo.

47-летний наставник возглавлял "Эспаньол" с 2009 по 2012 год.

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