Почеттино назвал самый счастливый момент в тренерской карьере
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, какой момент он считает самым счастливым в своей тренерской карьере.
У аргентинского специалиста спросили, относит ли он к таковым ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" (3:4), по итогам которого "шпоры" пробились в полуфинал турнира.
"Моя самая большая радость на тренерском поприще была с "Эспаньолом", когда мы спаслись от вылета в Альмерии. Это был мой первый сезон работы тренером. Тот момент остаётся самым счастливым в моей карьере. Мы плакали из-за того, что понимали, насколько это важно для "Эспаньола" и болельщиков. Это была самая лучшая и захватывающая радость", - приводит слова Почеттино Mundo Deportivo.
47-летний наставник возглавлял "Эспаньол" с 2009 по 2012 год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|33
|33
|18
|Кардифф Сити
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14