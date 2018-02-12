Почеттино: "Не думаю, что кадровые потери доставят "Ювентусу" проблемы"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча с "Ювентусом" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Ювентус" - это великий клуб. За последние три сезона он дважды играл в финале Лиги Чемпионов. Нашу историю не сравнить с историей "Ювентуса", однако у нас есть план, и мы хотим дорасти до его уровня. Завтра увидим, можем ли мы с ним тягаться.

"Ювентус" - топ-клуб с фантастическим составом. Не думаю, что кадровые потери доставят им проблемы. У них хватает хороших футболистов на замене" - приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

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