Почеттино: "Не думаю, что "Ман Сити" будет нам мстить"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, чего ждет от матча 33-го тура АПЛ с "Манчестр Сити". Об этом сообщает Sky Sports.
Напомним, "Тоттенхэм" по сумме двух матчей в Лиге чемпионов выбил "Сити" и прошел в полуфинал турнира.
"Не думаю, что "Ман Сити" будет нам мстить. Они спокойно переключаются, как и мы. Сейчас у них одна задача - выиграть чемпионат Англии.
Мы думаем о том, чтобы закончить чемпионат в топ-4. Это будет сложно", - сказал Почеттино.
"Тоттенхэм" занимает 3 место турнирной таблицы АПЛ, отставая от "Сити" на 16 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|33
|33
|18
|Кардифф Сити
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14