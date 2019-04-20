Почеттино: "Не думаю, что "Ман Сити" будет нам мстить"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, чего ждет от матча 33-го тура АПЛ с "Манчестр Сити". Об этом сообщает Sky Sports.

Напомним, "Тоттенхэм" по сумме двух матчей в Лиге чемпионов выбил "Сити" и прошел в полуфинал турнира.

"Не думаю, что "Ман Сити" будет нам мстить. Они спокойно переключаются, как и мы. Сейчас у них одна задача - выиграть чемпионат Англии.

Мы думаем о том, чтобы закончить чемпионат в топ-4. Это будет сложно", - сказал Почеттино.

"Тоттенхэм" занимает 3 место турнирной таблицы АПЛ, отставая от "Сити" на 16 баллов.

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