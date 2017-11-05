Почеттино: "Не думаю о следующем сезоне"

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино высказался о своем будущем.

" Я не хочу лгать. Я всегда был честным и говорил уже, что я не думаю о будущем. Я не думаю о следующем сезоне. Поскольку мое будущее зависит не только от меня, это зависит от многих обстоятельств. И очень важно быть уважительным, осторожным и умным. Самым важным клубом в мире для меня является "Тоттенхэм" - это лучший клуб в мире ", - цитирует наставника "шпор" The Guardian.

Напомним, сегодня "Тоттенхэм" выиграл у "Кристал Пэлас". | soccernews.ru