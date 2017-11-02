Почеттино не хочет обмена Кейна на Бэйла

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не хочет обмена форварда своей команды Харри Кейна на вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла.

Как информирует Diario Gol, наставник "шпор" исключил возможное возвращение валлийца в его команду в обмен на своего ведущего бомбардира. При этом аргентинский специалист, понимая, что удержать главного бомбардира "Тоттенхэма" будет будет весьма проблематично, будет не против включения в сделку по нему полузащитника "сливочных" Луки Модрича.

Напомним, "Тоттенхэм" потерял Алдервейрелда. | soccernews.ru