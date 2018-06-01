Почеттино не имеет договоренности с "Тоттенхэмом" об уходе в "Реал"

Контракт главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не предусматривает опции выкупа, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, у наставника также нет соглашения с лондонцами об уходе в мадридский "Реал", в случае предложения испанцев.

Напомним, что несколько дней назад 46-летний Почеттино подписал с "Тоттенхэмом" контракт до лета 2023 года.

"Реал" рассматривает кандидатуру итальянца в качестве преемника Зинедину Зидану, но заполучить специалиста будет очень сложно.

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