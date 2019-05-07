Почеттино не исключил ухода из "Тоттенхэма" в случае победы в Лиге чемпионов

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что, возможно, уйдет из клуба, если выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне, пишет The Mirror.

"Было бы чудесно выиграть Лигу чемпионов. Закрыть пятилетнюю главу и отправиться домой. Если удастся выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне, то, возможно, в будущем я займусь чем-то другим", - сказал Почеттино.

Завтра, 8 мая, состоится ответный матч "Аякс" - "Тоттенхэм". Начало - в 22:00 (мск). Первая встреча команд завершилась в пользу голландского клуба (0:1).

Почеттино возглавляет "Тоттенхэм" с весны 2014 года.

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