Почеттино не исключил ухода из "Тоттенхэма" в случае победы в Лиге чемпионов
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что, возможно, уйдет из клуба, если выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне, пишет The Mirror.
"Было бы чудесно выиграть Лигу чемпионов. Закрыть пятилетнюю главу и отправиться домой. Если удастся выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне, то, возможно, в будущем я займусь чем-то другим", - сказал Почеттино.
Завтра, 8 мая, состоится ответный матч "Аякс" - "Тоттенхэм". Начало - в 22:00 (мск). Первая встреча команд завершилась в пользу голландского клуба (0:1).
Почеттино возглавляет "Тоттенхэм" с весны 2014 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|37
|15