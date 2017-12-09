Почеттино не исключил возвращение Бэйла в "Тоттенхэм"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не исключает, что вингер "Реала" Гарет Бэйл может вернуться в лондонский клуб.

"Конечно, он фантастический игрок. Я видел его в Мадриде, когда мы там играли. Гарет всегда поддерживал контакты с людьми, которые работали в нашем клубе раньше. У меня нет близких отношений с Бэйлом или его окружением. Но вы никогда не знаете, что произойдёт в футболе" - цитирует Почеттино Sport.es.

Напомним, что 28-летний Бэйл выступал за "Тоттенхэм" с 2007 по 2013 год, после чего перешёл в "Реал".

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