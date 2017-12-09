Почеттино не исключил возвращение Бэйла в "Тоттенхэм"

Теги тоттенхэммаурисио почеттиногарет бэйлреал мадрид

Почеттино не исключил возвращение Бэйла в "Тоттенхэм"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не исключает, что вингер "Реала" Гарет Бэйл может вернуться в лондонский клуб.

"Конечно, он фантастический игрок. Я видел его в Мадриде, когда мы там играли. Гарет всегда поддерживал контакты с людьми, которые работали в нашем клубе раньше. У меня нет близких отношений с Бэйлом или его окружением. Но вы никогда не знаете, что произойдёт в футболе" - цитирует Почеттино Sport.es.

Напомним, что 28-летний Бэйл выступал за "Тоттенхэм" с 2007 по 2013 год, после чего перешёл в "Реал". 

Не пропустите: "Тоттенхэм" намерен побороться за Стивена Нзонзи. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

От игры к игре: как развивалось соперничество Моуринью и Гвардиолы

От игры к игре: как развивалось соперничество Моуринью и Гвардиолы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Тоттенхэм 16 28
6 Арсенал Лондон 15 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 15 18
11 Хаддерсфилд Таун 16 18
12 Саутгемптон 15 17
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов