Почеттино не обсуждал с Месси его будущее
Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино заверил, что у него не было беседы с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси относительно его будущего.
Напомним, что команды играли друг с другом во вторник на "Камп Ноу" в рамках 1/8 финала Лиге Чемпионов. Парижане разгромили соперника со счётом 4:1.
"Мы только поздоровались и попрощались. Мы не говорили о его будущем", - цитирует Почеттино Marca.
В июне истечёт контракт Месси с "Барсой", и он станет свободным агентом. На него также претендует "Манчестер Сити".
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|Команда
|М
|О
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|20
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14