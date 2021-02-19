Почеттино не обсуждал с Месси его будущее

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Почеттино не обсуждал с Месси его будущее

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино заверил, что у него не было беседы с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси относительно его будущего.

Напомним, что команды играли друг с другом во вторник на "Камп Ноу" в рамках 1/8 финала Лиге Чемпионов. Парижане разгромили соперника со счётом 4:1.

"Мы только поздоровались и попрощались. Мы не говорили о его будущем", - цитирует Почеттино Marca.

В июне истечёт контракт Месси с "Барсой", и он станет свободным агентом. На него также претендует "Манчестер Сити".

Не пропустите: "Манчестер Сити" ухудшил условия контракта для Месси. | http://soccernews.ru
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