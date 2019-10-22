Почеттино: "Не переживаю о возможном увольнении из "Тоттенхэма"

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Почеттино: "Не переживаю о возможном увольнении из "Тоттенхэма"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал о своём отношении к слухам касательно возможной отставки с занимаемого поста.

"Мы играем не так хорошо, как можем. Конечно, нам нужно прибавлять. С другой стороны, в такие минуты всегда появляются разные спекуляции. Когда нет нужных результатов, ходят слухи, иногда они не соответствуют действительности. Я прекрасно понимаю, как всё устроено в нашей индустрии.

Мне 47 лет, у меня нет седых волос. Почему? Потому что я не переживаю и не придаю значения таким слухам. Я думаю лишь о том, как нам улучшить игру. Если мы не исправим ситуацию, что будет дальше? В футболе в таких случаях ответ всегда один", - цитирует Почеттино Reuters.

По итогам девяти туров "Тоттенхэм" занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ. В Лиге Чемпионов "шпоры" набрали 1 очко в 2 матчах.

Контракт Почеттино с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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