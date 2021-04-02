Почеттино не считает травму Левандовски преимуществом для ПСЖ в игре с "Баварией"

1 Теги маурисио почеттинопсжбавария мюнхенроберт левандовски

Почеттино не считает травму Левандовски преимуществом для ПСЖ в игре с "Баварией"Фото: Твиттер @PSG_inside 
Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мнением о возможности травмы нападающего "Баварии" Роберта Левандовски повлиять на результат в двухматчевом противостоянии команд в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"У меня есть отличный пример. Когда в 2019 году "Тоттенхэм" играл с "Манчестер Сити" в 1/4 финала ЛЧ в первой половине первого матча Харри Кейн получил травму. Из-за нее мы провели больше чем 1,5 матча без своего главного форварда. Такая же ситуация сейчас у "Баварии" с Левандовски. Так вот, в том четвертьфинале мы победили и без Кейна. 

"Бавария" – не только Левандовски, хотя это и фантастический футболист. Главная сила "Баварии" – это команда. Этот клуб очень силен", – приводит слова Почеттино Le Parisien.

Напомним, 32-летний нападающий получил травму в матче за сборную Польши и не сможет принять участие в обоих матчах 1/4 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ.

В текущем сезоне Левандовски на счету поляка 35 голов в 25 матчах Бундеслиги.

Читать также: ПСЖ начал работу над подписанием Агуэро | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

zinonsemenov

Мнoго жeнщин хoтят сeксa на одну нoчь. Все они собраны на одном сайте и ждут члeнa для жосткого тpаxа. Все анoнимнo и конфидeнциaльно, peгистpиpуйся пока беcплaнo ----- http://srt.vg/trax

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рома" выбрала пять кандидатов на замену Джеко

"Рома" выбрала пять кандидатов на замену Джеко

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов