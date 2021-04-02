Почеттино не считает травму Левандовски преимуществом для ПСЖ в игре с "Баварией"
Фото: Твиттер @PSG_inside
Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мнением о возможности травмы нападающего "Баварии" Роберта Левандовски повлиять на результат в двухматчевом противостоянии команд в 1/4 финала Лиги Чемпионов.
"У меня есть отличный пример. Когда в 2019 году "Тоттенхэм" играл с "Манчестер Сити" в 1/4 финала ЛЧ в первой половине первого матча Харри Кейн получил травму. Из-за нее мы провели больше чем 1,5 матча без своего главного форварда. Такая же ситуация сейчас у "Баварии" с Левандовски. Так вот, в том четвертьфинале мы победили и без Кейна.
"Бавария" – не только Левандовски, хотя это и фантастический футболист. Главная сила "Баварии" – это команда. Этот клуб очень силен", – приводит слова Почеттино Le Parisien.
Напомним, 32-летний нападающий получил травму в матче за сборную Польши и не сможет принять участие в обоих матчах 1/4 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ.
В текущем сезоне Левандовски на счету поляка 35 голов в 25 матчах Бундеслиги.
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