Почеттино не считает травму Левандовски преимуществом для ПСЖ в игре с "Баварией"

Фото: Твиттер @PSG_inside

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мнением о возможности травмы нападающего "Баварии" Роберта Левандовски повлиять на результат в двухматчевом противостоянии команд в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"У меня есть отличный пример. Когда в 2019 году "Тоттенхэм" играл с "Манчестер Сити" в 1/4 финала ЛЧ в первой половине первого матча Харри Кейн получил травму. Из-за нее мы провели больше чем 1,5 матча без своего главного форварда. Такая же ситуация сейчас у "Баварии" с Левандовски. Так вот, в том четвертьфинале мы победили и без Кейна.

"Бавария" – не только Левандовски, хотя это и фантастический футболист. Главная сила "Баварии" – это команда. Этот клуб очень силен", – приводит слова Почеттино Le Parisien.

Напомним, 32-летний нападающий получил травму в матче за сборную Польши и не сможет принять участие в обоих матчах 1/4 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ.

В текущем сезоне Левандовски на счету поляка 35 голов в 25 матчах Бундеслиги.