Почеттино: не считаю, что я упустил шанс возглавить "Реал"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился мнением о несостоявшейся работе в мадридском "Реалом".

"Не считаю, что я упустил шанс возглавить "Реал". Я счастлив в "Тоттенхэме", у меня контракт еще на четыре года. 90 процентов слухов, которые ходят о футболистах и тренерах, являются ложными", - приводит слова Почеттино Goal.

Напомним, что в марте "Реал" отправил в отставку с поста главного тренера Сантьяго Солари. Его преемником стал Зинедин Зидан, который ранее уже тренировал "Реал" с 2016 по 2018 годы.

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