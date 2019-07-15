Почеттино: "Не уверен, что Эриксен останется в "Тоттенхэме"



Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не исключил вероятности, что датский полузащитник Кристиан Эриксен покинет клуб в летнее трансферное окно.

"Я надеюсь, что Эриксен останется в команде. Он является отличным футболистом и одним из самых больших талантов в футболе. Но я не могу знать, как сложится ситуация", - приводит слова Почеттино Mirror.

Напомним, что контракт хавбека с "Тоттенхэмом" истекает через год и стороны пока не договорились о продлении. Английский клуб предложил хавбеку 24 миллиона евро за четыре года. Сам игрок ранее заявлял, что хочет перейти в "Реал".

Не пропустите: "Галатасарай" ведёт переговоры об аренде игрока "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru