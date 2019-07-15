Почеттино: "Не уверен, что Эриксен останется в "Тоттенхэме"

Теги тоттенхэмкристиан эриксенмаурисио почеттино

Почеттино: "Не уверен, что Эриксен останется в "Тоттенхэме"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не исключил вероятности, что датский полузащитник Кристиан Эриксен покинет клуб в летнее трансферное окно.

"Я надеюсь, что Эриксен останется в команде. Он является отличным футболистом и одним из самых больших талантов в футболе. Но я не могу знать, как сложится ситуация", - приводит слова Почеттино Mirror.

Напомним, что контракт хавбека с "Тоттенхэмом" истекает через год и стороны пока не договорились о продлении. Английский клуб предложил хавбеку 24 миллиона евро за четыре года. Сам игрок ранее заявлял, что хочет перейти в "Реал".

Не пропустите: "Галатасарай" ведёт переговоры об аренде игрока "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

В чемпионата России впервые будет использован VAR

В чемпионата России впервые будет использован VAR

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов